Количество пострадавших из-за вражеской атаки на Кривой Рог возросло до 32, повреждены 3 админздания

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«Уже 32 пострадавших из-за ракетного прилета в Кривом Роге. Большинство – в состоянии средней тяжести или «удовлетворительные». Впрочем, есть и «тяжелые»», - записал он в Telegram.

По его словам, в результате атаки повреждены 3 админздания. Побиты 7 жилых домов, среди них – многоэтажка.

Пожар, который возник в гаражах, локализовали.

Правоохранители и спасатели продолжают обследовать территорию.

Дополнение

Ранее УНН сообщал о 25 пострадавших в результате вражеского удара по Кривому Рогу. Погиб полицейский.