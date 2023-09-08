Количество пострадавших из-за вражеской атаки на Кривой Рог возросло до 32, повреждены 3 админздания
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. До 32 возросло количество раненых в результате вражеского обстрела Кривого Рога. Такие данные обнародовал глава Днепропетровской ОВА Серий Лысак, сообщает УНН.
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«Уже 32 пострадавших из-за ракетного прилета в Кривом Роге. Большинство – в состоянии средней тяжести или «удовлетворительные». Впрочем, есть и «тяжелые»», - записал он в Telegram.
По его словам, в результате атаки повреждены 3 админздания. Побиты 7 жилых домов, среди них – многоэтажка.
Пожар, который возник в гаражах, локализовали.
Правоохранители и спасатели продолжают обследовать территорию.
Дополнение
Ранее УНН сообщал о 25 пострадавших в результате вражеского удара по Кривому Рогу. Погиб полицейский.