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Вражеский удар по Кривому Рогу: глава МВД сообщил о разрушении здания полиции, погиб полицейский

Киев • УНН

 • 474870 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В результате удара российских войск по Кривому Рогу разрушено административное здание полиции, погиб полицейский, трое в тяжелом состоянии, еще шестеро сотрудников - травмированы. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Цитата

"Кривой Рог. Прилет по центру города. Разрушено одно из админзданий полиции. В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести", - написал Клименко в Telegram.

Детали

По его словам, чрезвычайники на месте прилета тушат пожар площадью 200 квадратных метров.

Кроме того, добавил министр, пострадали еще размещенные рядом жилые дома.

"Полиция осуществляет поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы. Просим местных не приближаться к месту работы экстренных служб в целях безопасности", - отметил Клименко.

Напомним

В Кривом Роге вражеская ракета вонзилась в админздание. Известно о погибшем и 9 пострадавших, сообщили в ОВА.

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