У Кривому Розі росіяни поцілили ракетою в адмінбудівлю, відомо про одного загиблого, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Кривому Розі ворожа ракета вгатила в адмінбудівлю. Відомо про загиблого та 9 постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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«Приліт у Кривому Розі. Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що внаслідок атаки зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м.
Інформація уточнюється, зазначив Лисак.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Кривому Розі було чути вибух.