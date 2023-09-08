У Кривому Розі росіяни поцілили ракетою в адмінбудівлю, відомо про одного загиблого, є поранені

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«Приліт у Кривому Розі. Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок атаки зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м.

Інформація уточнюється, зазначив Лисак.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Кривому Розі було чути вибух.