В Кривом Роге россияне попали ракетой в админздание, известно об одном погибшем, есть раненые

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 63073 просмотра

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13 марта, 10:29 • 66840 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Кривом Роге вражеская ракета попала в админздание. Известно о погибшем и 9 пострадавших. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата

«Прилет в Кривом Роге. Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х достали из-под завалов», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате атаки загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв м.

Информация уточняется, отметил Лысак.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Кривом Роге был слышен взрыв.

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