В Кривом Роге россияне попали ракетой в админздание, известно об одном погибшем, есть раненые

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«Прилет в Кривом Роге. Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х достали из-под завалов», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате атаки загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв м.

Информация уточняется, отметил Лысак.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Кривом Роге был слышен взрыв.