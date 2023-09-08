У Кривому Розі пролунав вибух - Вілкул
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Кривому Розі було чути вибух. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, передає УНН.
Цитата
«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», - написав Вілкул.
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Доповнення
Наразі на більшій частині території України оголошена повітряна тривога, у тому числі у Дніпропетровській області.
Як повідомили у ПС ЗСУ, в областях, де оголошена тривога, - ракетна небезпека.