У Сумах окупанти поцілили у приватний будинок - ОВА

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"У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору

Зруйновано приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі служби працюють на місці, а людям надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо

У місті Суми було чутно вибух. Сумська ОВА повідомляє про роботу ППО.