У Сумах окупанти поцілили у приватний будинок - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 веренся. УНН. Під час ракетного удару по Сумах окупант поцілили у приватний сектор. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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"У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору
Зруйновано приватний будинок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі служби працюють на місці, а людям надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо
У місті Суми було чутно вибух. Сумська ОВА повідомляє про роботу ППО.