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Ворожий удар по Кривому Рогу: голова МВС повідомив про руйнування будівлі поліції, загинув поліцейський

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Внаслідок удару російських військ по Кривому Рогу зруйновано адміністративну будівлю поліції, загинув поліцейський, троє у тяжкому стані, ще шестеро співробітників - травмовані. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.

Цитата

"Кривий Ріг. Приліт по середмістю. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості", - написав Клименко у Telegram.

Деталі

З його слів, надзвичайники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 квадратних метрів.

Окрім того, додав міністр, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки.

"Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи. Просимо місцевих не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки", - зазначив Клименко.

Нагадаємо

У Кривому Розі ворожа ракета вгатила в адмінбудівлю. Відомо про загиблого та 9 постраждалих, повідомили в ОВА.

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