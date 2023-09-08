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Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25

Київ • УНН

 • 339833 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. До 25 зросла кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Кривого Рогу. Такі дані станом на 10:00 від очільника МВС Ігоря Клименко, повідомляє УНН.

Цитата

«Щойно отримав уточнену інформацію: станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб», - йдеться у повідомленні.

Доповнення 

Внаслідок удару російських військ по Кривому Рогу зруйновано адміністративну будівлю поліції, загинув поліцейський.

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