Оккупанты под вечер обстреляли Херсонщину: восемь раз ударили по Михайловке

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“Армия рф атаковала Михайловку. Около 17:20 враг по меньшей мере восемь раз ударил по населенному пункту. Из-за обстрела загорелась хозяйственная постройка. К счастью, пострадавших среди гражданских нет”, — написала пресс-служба Херсонской ОВА в телеграмм канале ведомства.

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В этот же день российские оккупанты сбросили авиабомбу по поселку Одрадокамянка. Согласно последней информации там погибли три человека, и еще четыре получили ранения.

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Напомним

Накануне, 7 сентября, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 62 раза. В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще два — получили ранения.