Оккупанты под вечер обстреляли Херсонщину: восемь раз ударили по Михайловке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Херсонскую область под вечер атаковали российские захватчики. По меньшей мере восемь раз враг ударил по Михайловке. Об этом сообщили в тамошней областной военной администрации, пишет УНН.
Цитата
“Армия рф атаковала Михайловку. Около 17:20 враг по меньшей мере восемь раз ударил по населенному пункту. Из-за обстрела загорелась хозяйственная постройка. К счастью, пострадавших среди гражданских нет”, — написала пресс-служба Херсонской ОВА в телеграмм канале ведомства.
Дополнительно
В этот же день российские оккупанты сбросили авиабомбу по поселку Одрадокамянка. Согласно последней информации там погибли три человека, и еще четыре получили ранения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, какую явку на “выборах” нарисовали оккупанты на временно захваченных территориях — ЦНС
Напомним
Накануне, 7 сентября, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 62 раза. В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще два — получили ранения.