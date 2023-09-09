Херсонщина: оккупанты за сутки убили трех мирных жителей, еще восемь ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки, 8 сентября, 59 раз обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов трое мирных жителей погибли, еще восемь получили ранения, информирует УНН со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
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"За минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов, выпустив 244 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 5 снарядов", - говорится в сообщении.
Детали
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию гаражного кооператива в Херсоне; здание учебного заведения в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 8 - получили ранения.
Напомним
Херсонскую область под вечер атаковали российские захватчики. По меньшей мере восемь раз враг ударил по Михайловке. Из-за обстрела загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших среди гражданских нет.