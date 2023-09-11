Оккупанты 57 раз обстреляли Херсонскую область, два человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. За минувшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 250 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. Два человека получили ранения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Детали
Отмечается, что по городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебного заведения и одного из подразделений ГСЧС, объект критической инфраструктуры в Херсоне; башню мобильной связи в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии за прошедшие сутки два человека получили ранения.
Дополнение
Российские оккупанты за прошедшие сутки, 9 сентября, 54 раза обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов один мирный житель погиб.