Оккупанты 57 раз обстреляли Херсонскую область, два человека ранены

Детали

Отмечается, что по городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебного заведения и одного из подразделений ГСЧС, объект критической инфраструктуры в Херсоне; башню мобильной связи в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии за прошедшие сутки два человека получили ранения.

Дополнение

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 9 сентября, 54 раза обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов один мирный житель погиб.