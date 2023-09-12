Оккупанты за сутки 75 раз обстреляли Херсонщину: шесть человек ранены

Детали

Отмечается, что по городу Херсон за прошедшие сутки враг выпустил 14 снарядов.

Российские военные попали, как сообщается, в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры, админздание, здания амбулатории и учебного заведения в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Дополнение

10 сентября противник совершил 57 обстрелов Херсонщины, выпустив 250 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. Два человека получили ранения.