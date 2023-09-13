Оккупанты 85 раз обстреляли Херсонщину, ранены четыре человека

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«За прошедшие сутки противник совершил 85 обстрелов, выпустив 531 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков, авиации. Был осуществлен запуск 1 крылатой ракеты. По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов», - написал Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание дошкольного учебного заведения в Херсонском районе, территорию предприятия в Херсоне.

«Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения», - сообщил Прокудин.

Дополнение

Оккупанты обстреляли село под Херсоном. Среди раненых полицейский.