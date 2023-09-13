Оккупанты 85 раз обстреляли Херсонщину, ранены четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 85 раз. Ранены четыре человека. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Цитата
«За прошедшие сутки противник совершил 85 обстрелов, выпустив 531 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков, авиации. Был осуществлен запуск 1 крылатой ракеты. По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов», - написал Прокудин.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание дошкольного учебного заведения в Херсонском районе, территорию предприятия в Херсоне.
«Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения», - сообщил Прокудин.
Дополнение
Оккупанты обстреляли село под Херсоном. Среди раненых полицейский.