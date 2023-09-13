Оккупанты обстреляли Одрадокаменку на Херсонщине: пострадала пожилая женщина

Цитата

“Около 10 утра российская авиация атаковала Одрадокаменку. Из-за вражеского удара пострадала 81-летняя женщина. У нее – минно-взрывная травма и контузия”, -говорится в сообщении.

Женщину доставили в больницу, где ей оказывают медпомощь.

Дополнение

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 85 раз. Ранены четыре человека.