Оккупанты обстреляли Одрадокаменку на Херсонщине: пострадала пожилая женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Российские войска сегодня утром обстреляли поселок Одрадокаменка Херсонской области, ранения получила 81-летняя женщина. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.
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“Около 10 утра российская авиация атаковала Одрадокаменку. Из-за вражеского удара пострадала 81-летняя женщина. У нее – минно-взрывная травма и контузия”, -говорится в сообщении.
Женщину доставили в больницу, где ей оказывают медпомощь.
Дополнение
Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 85 раз. Ранены четыре человека.