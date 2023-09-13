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На Херсонщині через ворожий обстріл постраждала волонтерка

На Херсонщині через ворожий обстріл постраждала волонтерка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Ворог знову обстріляв Херсонщину. Цього разу під удар потрапила Зміївка у Бериславській громаді. Окупанти з безпілотника скинули вибухівку. Двоє жінок, місцева жителька та волонтерка, постраждали. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"У Зміївці під російський удар потрапила волонтерка. Пообідні росіяни атакували населений пункт, скинувши вибухівку з безпілотника. Постраждалі – 54-річна волонтерка та 68-річна місцева жителька. Обох поранених доставили до лікарні", - написав Прокудін.

Доповнення

Сьогодні вдень російські війська вдруге за середу обстріляли селище Одрадокамʼянка Херсонської області, одна людина постраждала. Після ранкового обстрілу постраждали 81-річна жінка та 74-річний чоловік.

За минулу добу росіяни обстріляли Херсонську область 85 разів. Поранено чотирьох людей.

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