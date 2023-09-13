На Херсонщині через ворожий обстріл постраждала волонтерка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Ворог знову обстріляв Херсонщину. Цього разу під удар потрапила Зміївка у Бериславській громаді. Окупанти з безпілотника скинули вибухівку. Двоє жінок, місцева жителька та волонтерка, постраждали. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"У Зміївці під російський удар потрапила волонтерка. Пообідні росіяни атакували населений пункт, скинувши вибухівку з безпілотника. Постраждалі – 54-річна волонтерка та 68-річна місцева жителька. Обох поранених доставили до лікарні", - написав Прокудін.
Доповнення
Сьогодні вдень російські війська вдруге за середу обстріляли селище Одрадокамʼянка Херсонської області, одна людина постраждала. Після ранкового обстрілу постраждали 81-річна жінка та 74-річний чоловік.
За минулу добу росіяни обстріляли Херсонську область 85 разів. Поранено чотирьох людей.
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