На Херсонщині через ворожий обстріл постраждала волонтерка

Цитата

"У Зміївці під російський удар потрапила волонтерка. Пообідні росіяни атакували населений пункт, скинувши вибухівку з безпілотника. Постраждалі – 54-річна волонтерка та 68-річна місцева жителька. Обох поранених доставили до лікарні", - написав Прокудін.

Доповнення

Сьогодні вдень російські війська вдруге за середу обстріляли селище Одрадокамʼянка Херсонської області, одна людина постраждала. Після ранкового обстрілу постраждали 81-річна жінка та 74-річний чоловік.

За минулу добу росіяни обстріляли Херсонську область 85 разів. Поранено чотирьох людей.

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