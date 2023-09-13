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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадала волонтерка

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Враг снова обстрелял Херсонскую область. На этот раз под удар попала Змиевка в Бериславской громаде. Оккупанты с беспилотника сбросили взрывчатку. Две женщины, местная жительница и волонтер, пострадали. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В Змиевке под российский удар попала волонтерка. После обеда россияне атаковали населенный пункт, сбросив взрывчатку с беспилотника. Пострадавшие – 54-летняя волонтер и 68-летняя местная жительница. Обоих раненых доставили в больницу", - написал Прокудин.

Дополнение

Сегодня днем российские войска второй раз за среду обстреляли поселок Одрадокаменка Херсонской области, один человек пострадал. После утреннего обстрела пострадали 81-летняя женщина и 74-летний мужчина.

За прошедшие сутки россияне обстреляли Херсонскую область 85 раз. Ранены четыре человека.

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