Окупанти вдруге за день обстріляли Одрадокамʼянку на Херсонщині: є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Російські війська вдруге за середу обстріляли селище Одрадокамʼянка Херсонської області, одна людина постраждала. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.
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“російська армія знову вкрила вогнем Одрадокамʼянку. Близько 12:20 ворог завдав ще одного удару по населеному пункту. Постраждав 41-річний чоловік”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалого з пораненням голови та ніг доставили до медичного закладу.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що вранці окупанти обстріляли селище Одрадокамʼянка Херсонської області.Постраждали 81-річна жінка та 74-річний чоловік.
Нагадаємо
Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 85 разів. Поранено чотирьох людей.