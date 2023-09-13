Окупанти вдруге за день обстріляли Одрадокамʼянку на Херсонщині: є постраждалий

Цитата

“російська армія знову вкрила вогнем Одрадокамʼянку. Близько 12:20 ворог завдав ще одного удару по населеному пункту. Постраждав 41-річний чоловік”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалого з пораненням голови та ніг доставили до медичного закладу.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що вранці окупанти обстріляли селище Одрадокамʼянка Херсонської області.Постраждали 81-річна жінка та 74-річний чоловік.

Нагадаємо

Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 85 разів. Поранено чотирьох людей.