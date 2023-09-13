Оккупанты второй раз за день обстреляли Одрадокаменку на Херсонщине: есть пострадавший

Цитата

“российская армия снова обстреляла Одрадокаменку. Около 12:20 враг нанес еще один удар по населенному пункту. Пострадал 41-летний мужчина”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего с ранением головы и ног доставили в медицинское учреждение.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что утром оккупанты обстреляли поселок Одрадокаменка Херсонской области, пострадали 81-летняя женщина и 74-летний мужчина.

Напомним

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 85 раз. Ранены четыре человека.