Оккупанты второй раз за день обстреляли Одрадокаменку на Херсонщине: есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Российские войска второй раз за среду обстреляли поселок Одрадокаменка Херсонской области, один человек пострадал. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.
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“российская армия снова обстреляла Одрадокаменку. Около 12:20 враг нанес еще один удар по населенному пункту. Пострадал 41-летний мужчина”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего с ранением головы и ног доставили в медицинское учреждение.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что утром оккупанты обстреляли поселок Одрадокаменка Херсонской области, пострадали 81-летняя женщина и 74-летний мужчина.
Напомним
Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 85 раз. Ранены четыре человека.