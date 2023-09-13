Зеленський анонсував "невтішні" для окупантів результати військового кабінету

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“Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує”, - написав Зеленський у Telegram.

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12 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів військовий кабінет, на якому вузьке коло людей обговорили наступ Сил оборони, забезпечення військових зброєю та власне виробництво.

13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен. Про це журналісту УНН повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.