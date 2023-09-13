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Зеленський анонсував "невтішні" для окупантів результати військового кабінету

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зібрав військовий кабінет. Голова держави не розповів, що обговорювалось на військовому кабінеті. Однак заявив, що ворог скоро відчує результати засідання, повідомляє УНН.

Цитата

“Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує”, - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

12 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів військовий кабінет, на якому вузьке коло людей обговорили наступ Сил оборони, забезпечення військових зброєю та власне виробництво.

13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен. Про це журналісту УНН повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

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