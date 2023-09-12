Зеленський зібрав військовий кабінет: обговорили наступ ЗСУ та забезпечення бійців зброєю

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“Військовий кабінет. Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок”, - написав президент у Telegram.

Також, за його словами, обговорили підготовку до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, підсилення наших оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки.

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