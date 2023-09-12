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Зеленский собрал военный кабинет: обсудили наступление ВСУ и обеспечение бойцов оружием

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет, на котором узкий круг людей обсудили наступление Сил обороны, обеспечение военных оружием и собственное производство, сообщает УНН.

Цитата

“Военный кабинет. Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок”, - написал президент в Telegram.

Также, по его словам, обсудили подготовку к встречным действиям врага: возведение укреплений, усиление наших защитников на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях.

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