Зеленский собрал военный кабинет: обсудили наступление ВСУ и обеспечение бойцов оружием

Цитата

“Военный кабинет. Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок”, - написал президент в Telegram.

Также, по его словам, обсудили подготовку к встречным действиям врага: возведение укреплений, усиление наших защитников на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретился с главой МИД Германии: говорили об укреплении украинской ПВО и защите "зернового коридора"