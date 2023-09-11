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Зеленський зустрівся з головою МЗС Німеччини: говорили про зміцнення української ППО та захист "зернового коридору"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про зміцнення української ППО, зокрема для захисту Півдня України та „зернового коридору“, передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував Німеччині за вагому підтримку України, зокрема військову та фінансову. Окремо було відзначено новий пакет оборонної допомоги з боку ФРН та суттєвий внесок у посилення ППО України.

“Я дякую канцлеру Шольцу, його команді та всьому німецькому народові. Під час мого візиту до Німеччини ми відчували сильну підтримку з боку вашого суспільства”, — наголосив він.

Володимир Зеленський позитивно оцінив той факт, що Анналена Бербок почала свій візит в Україну з відвідання одного з об’єктів енергетичної інфраструктури у Київській області. У цьому контексті було наголошено, що зміцнення стійкості енергетичної сфери є одним із пріоритетів для нашої країни напередодні зимового періоду.

Цитата

“Президент докладно зупинився на нагальних потребах сил оборони України на полі бою. Окрему увагу було приділено подальшому зміцненню української ППО, зокрема для захисту Півдня України та „зернового коридору“. Президент відзначив важливість залучення додаткової допомоги з боку партнерів для посилення артилерії наших захисників, зокрема завдяки системам калібру 155 мм та ракетам великої дальності”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, відбувся обмін думками щодо європейської інтеграції України та прогресу, досягнутого нашою державою у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на вступ до ЄС.

Глава держави відзначив налаштованість України на тісну співпрацю з Німеччиною в підготовці до наступної міжнародної Конференції з питань відновлення нашої країни, яка відбудеться в Берліні влітку 2024 року.

“Важливо забезпечити максимально конкретні практичні результати Конференції”, — наголосив Володимир Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бербок у Києві заявила, що наступна Конференція з відновлення України пройде в Німеччині

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