Бербок у Києві заявила, що наступна Конференція з відновлення України пройде в Німеччині

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"Щоб зі страждань і руйнувань виникло щось нове, ми разом братимемося за відбудову. Наступного року ми спільно організуємо Конференцію з відновлення України в Берліні", - заявила Бербок.

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Міністр наголосила, що Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки потрібно", додавши що її країна надала 22 мільярди євро допомоги Україні. Це робить ФРН "другою найбільшою підтримкою України у світі у військовому, економічному та особливо гуманітарному планах", зазначила Бербок.

"І ми не здамося, а вже з нетерпінням чекаємо майбутнього із зобов’язаннями щодо безпеки, які ми погодили з G7 щодо України", - підкреслила міністр.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що обговорив зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок постачання Україні систем протиповітряної оборони, реалізацію "Формули миру" президента Володимира Зеленського та форум оборонних індустрій, який незабаром пройде в Києві.