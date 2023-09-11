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Бербок у Києві заявила, що наступна Конференція з відновлення України пройде в Німеччині

Бербок у Києві заявила, що наступна Конференція з відновлення України пройде в Німеччині

Київ • УНН

 • 331796 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в Києві повідомила, що наступна Конференція з відновлення України пройде в Берліні, інформує УНН.

Цитата

"Щоб зі страждань і руйнувань виникло щось нове, ми разом братимемося за відбудову. Наступного року ми спільно організуємо Конференцію з відновлення України в Берліні", - заявила Бербок.

Деталі

Міністр наголосила, що Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки потрібно", додавши що її країна надала 22 мільярди євро допомоги Україні. Це робить ФРН "другою найбільшою підтримкою України у світі у військовому, економічному та особливо гуманітарному планах", зазначила Бербок.

"І ми не здамося, а вже з нетерпінням чекаємо майбутнього із зобов’язаннями щодо безпеки, які ми погодили з G7 щодо України", - підкреслила міністр.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що обговорив зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок постачання Україні систем протиповітряної оборони, реалізацію "Формули миру" президента Володимира Зеленського та форум оборонних індустрій, який незабаром пройде в Києві.

Українські Національні Новини

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