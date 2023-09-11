Постачання систем ППО, "Формула миру", форум оборонних індустрій: Кулеба розповів, що обговорив з Бербок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що обговорив зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок постачання Україні систем протиповітряної оборони, реалізацію "Формули миру" президента Володимира Зеленського та форум оборонних індустрій, який незабаром пройде в Києві. Про це він сказав на спільній пресконференції з очільницею МЗС ФРН, інформує УНН.
Цитата
"Сьогодні ключові теми в частині озброєння, які ми обговорили, були саме постачання систем протиповітряної оборони, оскільки ми наближаємося до нової зими, і очікуємо на атаки росії на нашу енергетичну інфраструктуру, на наші мирні міста. Ми також потребуємо систем ППО для захисту наших портів для того, щоб Україна могла експортувати своє зерно до країн світу", - сказав Кулеба.
Деталі
Він висловив вдячність Берліну за його роль у "створенні повітряного щита" України, "танкової міці" ЗСУ, а також за надані системи Gepard, які "надзвичайно позитивно проявили себе в захисті українського неба.
Крім цього, міністр поінформував, що обговорив з Бербок "Формулу миру" президента Зеленського, подальші кроки над залученням інших країн до коаліції з її реалізації та організації відповідного саміту. Кулеба зазначив, що Україна також очікує на участь німецьких компаній в Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Києві.
"Це дуже позитивний знак, ми побачили велику зацікавленість", - зауважив він.
Кулеба також подякував своїй німецькій колезі за її зусилля щодо питання повернення вкрадених росією українських дітей: "Це надзвичайно важлива тема. Ми будемо надалі разом над нею працювати для того, щоб повернути українських дітей з російської неволі".
За словами міністра, завтра, 12 вересня, на рівні заступників пройдуть повноцінні політичні консультації між міністерствами країн, де обговорять деталі щодо домовленостей.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив з очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок надання Україні далекобійних ракет Taurus.