Поставка систем ПВО, "Формула мира", форум оборонных индустрий: Кулеба рассказал, что обсудил с Бербок

ukru
15:57 • 9638 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 42975 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 74803 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 58588 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 64034 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 105968 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128432 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 161127 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 192657 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137054 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

13 марта, 07:22 • 26871 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115845 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 100928 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 76683 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 56611 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 161118 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 192648 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 136016 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 142802 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 179604 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 10347 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 56611 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115845 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153483 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160498 просмотра
Актуальное
Поставка систем ПВО, "Формула мира", форум оборонных индустрий: Кулеба рассказал, что обсудил с Бербок

Поставка систем ПВО, "Формула мира", форум оборонных индустрий: Кулеба рассказал, что обсудил с Бербок

Киев • УНН

 • 308098 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что обсудил со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок поставку Украине систем противовоздушной обороны, реализацию "Формулы мира" президента Владимира Зеленского и форум оборонных индустрий, который вскоре пройдет в Киеве. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня ключевые темы в части вооружения, которые мы обсудили, были именно поставки систем противовоздушной обороны, поскольку мы приближаемся к новой зиме, и ожидаем атаки россии на нашу энергетическую инфраструктуру, на наши мирные города. Мы также нуждаемся в системах ПВО для защиты наших портов для того, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно в страны мира", - сказал Кулеба.

Детали

Он выразил благодарность Берлину за его роль в "создании воздушного щита" Украины, "танковой мощи" ВСУ, а также за предоставленные системы Gepard, которые "чрезвычайно положительно проявили себя в защите украинского неба".

Кроме этого, министр проинформировал, что обсудил с Бербок "Формулу мира" президента Зеленского, дальнейшие шаги по привлечению других стран в коалицию по ее реализации и организации соответствующего саммита. Кулеба отметил, что Украина также ожидает участия немецких компаний в Форуме оборонных индустрий, который состоится в Киеве.

"Это очень положительный знак, мы увидели большой интерес", - заметил он.

Кулеба также поблагодарил свою немецкую коллегу за ее усилия по вопросу возвращения украденных россией украинских детей: "Это чрезвычайно важная тема. Мы будем в дальнейшем вместе над ней работать для того, чтобы вернуть украинских детей из российской неволи".

По словам министра, завтра, 12 сентября, на уровне заместителей пройдут полноценные политические консультации между министерствами стран, где обсудят детали договоренностей.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы