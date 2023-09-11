Поставка систем ПВО, "Формула мира", форум оборонных индустрий: Кулеба рассказал, что обсудил с Бербок

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"Сегодня ключевые темы в части вооружения, которые мы обсудили, были именно поставки систем противовоздушной обороны, поскольку мы приближаемся к новой зиме, и ожидаем атаки россии на нашу энергетическую инфраструктуру, на наши мирные города. Мы также нуждаемся в системах ПВО для защиты наших портов для того, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно в страны мира", - сказал Кулеба.

Детали

Он выразил благодарность Берлину за его роль в "создании воздушного щита" Украины, "танковой мощи" ВСУ, а также за предоставленные системы Gepard, которые "чрезвычайно положительно проявили себя в защите украинского неба".

Кроме этого, министр проинформировал, что обсудил с Бербок "Формулу мира" президента Зеленского, дальнейшие шаги по привлечению других стран в коалицию по ее реализации и организации соответствующего саммита. Кулеба отметил, что Украина также ожидает участия немецких компаний в Форуме оборонных индустрий, который состоится в Киеве.

"Это очень положительный знак, мы увидели большой интерес", - заметил он.

Кулеба также поблагодарил свою немецкую коллегу за ее усилия по вопросу возвращения украденных россией украинских детей: "Это чрезвычайно важная тема. Мы будем в дальнейшем вместе над ней работать для того, чтобы вернуть украинских детей из российской неволи".

По словам министра, завтра, 12 сентября, на уровне заместителей пройдут полноценные политические консультации между министерствами стран, где обсудят детали договоренностей.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus.