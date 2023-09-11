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"Рішення за Берліном": Кулеба обговорив з Бербок надання Україні ракет Taurus

"Рішення за Берліном": Кулеба обговорив з Бербок надання Україні ракет Taurus

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив з очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок надання Україні далекобійних ракет Taurus. На спільній пресконференції зі своєю німецькою колегою він заявив, що Київ максимально сприятиме цьому процесу, рішення - за Берліном, передає УНН.

Цитата

"Питання що, безумовно, вже набило всім оскомину, - це питання ракет Taurus. Ми детально проговорили це питання. Стала краще зрозумілою позиція Німеччини. Ми раді, що питання відкрите і просувається вперед в німецьких внутрішніх дискусіях", - зазначив Кулеба.

Деталі

За його словами, Україна висловлює готовність зробити все необхідне для пришвидшення ухвалення цього рішення.

"Я хочу дуже чітко і не двозначно заявити, що рішення - за Берліном. З нашого боку буде максимальне сприяння і виконання тих запитів, які може озвучити німецька сторона у зв'язку з цим", - заявив міністр.

Доповнення

Україна запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus ще у травні. Наразі в Берліні триває дискусія щодо можливості передачі ЗСУ цього типу ракет.

Taurus мають дальність до 500 кілометрів. На озброєнні Бундесверу (німецьких збройних сил) є близько 600 таких ракет.

Нагадаємо

Вранці 11 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок з неоголошеним візитом прибула в Київ

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