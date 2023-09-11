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Голова МЗС Німеччини Бербок з неоголошеним візитом приїхала в Україну

Київ • УНН

 • 451991 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Вранці 11 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок з неоголошеним візитом прибула в Київ. Бербок приїхала вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення рф, повідомляє МЗС Німеччини, пише УНН.

Деталі

Очікується, що заявка України на членство в Європейському Союзі буде однією з тем обговорення з українськими офіційними особами під час цієї поїздки.

Після прибуття до Києва міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила:

“Серед граду бомб, проти російських танків Україна впевнено та рішуче рушила до Європейського Союзу. Також Україна з величезною мужністю та рішучістю боронить свободу всіх нас. Як Україна стоїть перед нами, так і може на нас покластися. Що ми розглядаємо розширення ЄС як необхідний геополітичний наслідок війни росії. І щоб ми надавали рішучу підтримку Україні на її шляху до Європейського Союзу. Україна має статус кандидата, зараз ми готуємо рішення про вступ до ЄС- переговори про вступ”. 


Вона також зазначила, Україна вже досягла значного прогресу в судовій реформі та законодавстві щодо ЗМІ. Однак попереду ще багато роботи в імплементації антиолігархічного закону та боротьбі з корупцією.

Також дипломатка зазначила, що Німеччина хоче зробити енергетичну мережу з Україною ще тіснішою.

“Ми не припинятимемо наших зусиль, спрямованих на підтримку України в її захисті від російської агресії: економічну, військову, гуманітарну. Роблячи це, ми також дивимося в майбутнє, тому що ми і Україна не хочемо нічого більше, ніж миру. З цією метою ми піднімаємо над Україною нашу парасольку безпекових зобов'язань, про які ми домовилися з G7”, - заявила Бербок.

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