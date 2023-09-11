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Глава МИД Германии Бербок с необъявленным визитом приехала в Украину с необъявленным визитом

Глава МИД Германии Бербок с необъявленным визитом приехала в Украину с необъявленным визитом

Киев • УНН

 • 451988 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Утром 11 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с необъявленным визитом прибыла в Киев. Бербок приехала уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения рф, сообщает МИД Германии, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет одной из тем обсуждения с украинскими официальными лицами во время этой поездки.

По прибытии в Киев министр иностранных дел Анналена Бербок заявила:

“Среди града бомб, против российских танков Украина уверенно и решительно двинулась в Европейский Союз. Также Украина с огромным мужеством и решимостью защищает свободу всех нас. Как Украина стоит перед нами, так и может на нас положиться. Что мы рассматриваем расширение ЕС как необходимое геополитическое следствие войны россии. И чтобы мы оказывали решительную поддержку Украине на ее пути в Европейский Союз. Украина имеет статус кандидата, сейчас мы готовим решение о вступлении в ЕС- переговоры о вступлении”. 


Она также отметила, Украина уже достигла значительного прогресса в судебной реформе и законодательстве в отношении СМИ. Однако впереди еще много работы в имплементации антиолигархического закона и борьбе с коррупцией.

Также дипломат отметила, что Германия хочет сделать энергетическую сеть с Украиной еще более тесной.

“Мы не будем прекращать наших усилий, направленных на поддержку Украины в ее защите от российской агрессии: экономическую, военную, гуманитарную. Делая это, мы также смотрим в будущее, потому что мы и Украина не хотим ничего больше, чем мира. С этой целью мы поднимаем над Украиной наш зонтик обязательств по безопасности, о которых мы договорились с G7”, - заявила Бербок.

Украинские Национальные Новости

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