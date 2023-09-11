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"Решение за Берлином": Кулеба обсудил с Бербок предоставление Украине ракет Taurus

"Решение за Берлином": Кулеба обсудил с Бербок предоставление Украине ракет Taurus

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus. На совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой он заявил, что Киев будет максимально способствовать этому процессу, решение - за Берлином, передает УНН.

Цитата

"Вопрос что, безусловно, уже набил всем оскомину, - это вопрос ракет Taurus. Мы детально проговорили этот вопрос. Стала лучше понятна позиция Германии. Мы рады, что вопрос открыт и продвигается вперед в немецких внутренних дискуссиях", - отметил Кулеба.

Детали

По его словам, Украина выражает готовность сделать все необходимое для ускорения принятия этого решения.

"Я хочу очень четко и не двусмысленно заявить, что решение - за Берлином. С нашей стороны будет максимальное содействие и выполнение тех запросов, которые может озвучить немецкая сторона в связи с этим", - заявил министр.

Дополнение

Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus еще в мае. Сейчас в Берлине продолжается дискуссия о возможности передачи ВСУ этого типа ракет.

Taurus имеют дальность до 500 километров. На вооружении Бундесвера (немецких вооруженных сил) имеется около 600 таких ракет.

Напомним

Утром 11 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с необъявленным визитом прибыла в Киев

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