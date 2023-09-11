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Бербок в Киеве заявила, что следующая Конференция по восстановлению Украины пройдет в Германии

Бербок в Киеве заявила, что следующая Конференция по восстановлению Украины пройдет в Германии

Киев • УНН

 • 331795 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве сообщила, что следующая Конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине, информирует УНН.

Цитата

"Чтобы из страданий и разрушений возникло что-то новое, мы вместе возьмемся за восстановление. В следующем году мы совместно организуем Конференцию по восстановлению Украины в Берлине", - заявила Бербок.

Детали

Министр подчеркнула, что Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно", добавив, что ее страна предоставила 22 миллиарда евро помощи Украине. Это делает ФРГ "второй крупнейшей поддержкой Украины в мире в военном, экономическом и особенно гуманитарном планах", отметила Бербок.

"И мы не сдадимся, а уже с нетерпением ждем будущего с обязательствами по безопасности, которые мы согласовали с G7 по Украине", - подчеркнула министр.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что обсудил со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок поставки Украине систем противовоздушной обороны, реализацию "Формулы мира" президента Владимира Зеленского и форум оборонных индустрий, который вскоре пройдет в Киеве.

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