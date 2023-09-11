Зеленский встретился с главой МИД Германии: говорили об укреплении украинской ПВО и защите "зернового коридора"

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Глава государства поблагодарил Германию за весомую поддержку Украины, в частности военную и финансовую. Отдельно был отмечен новый пакет оборонной помощи с стороны ФРГ и существенный вклад в усиление ПВО Украины.

“Я благодарю канцлера Шольца, его команду и весь немецкий народ. Во время моего визита в Германию мы чувствовали сильную поддержку с стороны вашего общества”, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский положительно оценил тот факт, что Анналена Бербок начала свой визит в Украину с посещения одного из объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области. В этом контексте было отмечено, что укрепление устойчивости энергетической сферы является одним из приоритетов для нашей страны в преддверии зимнего периода.

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“Президент подробно остановился на насущных потребностях сил обороны Украины на поле боя. Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению украинской ПВО, в частности для защиты Юга Украины и „зернового коридора“. Президент отметил важность привлечения дополнительной помощи с стороны партнеров для усиления артиллерии наших защитников, в частности благодаря системам калибра 155 мм и ракетам большой дальности”, — говорится в сообщении.

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Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно европейской интеграции Украины и прогресса, достигнутого нашим государством в выполнении рекомендаций Европейской комиссии относительно статуса кандидата на вступление в ЕС.

Глава государства отметил настроенность Украины на тесное сотрудничество с Германией в подготовке к следующей международной Конференции по вопросам восстановления нашей страны, которая состоится в Берлине летом 2024 года.

“Важно обеспечить максимально конкретные практические результаты Конференции”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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