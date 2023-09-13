Зеленский анонсировал "неутешительные" для оккупантов результаты военного кабинета

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“Военный кабинет. Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует”, - написал Зеленский в Telegram.

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12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел военный кабинет, на котором узкий круг людей обсудили наступление Сил обороны, обеспечение военных оружием и собственное производство.

13 сентября во временно оккупированном Севастополе были повреждены российский большой десантный корабль и подводная лодка. Об этом журналисту УНН сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.