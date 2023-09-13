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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 85413 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 68056 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 70534 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 106609 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129201 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Зеленский анонсировал "неутешительные" для оккупантов результаты военного кабинета

Киев • УНН

 • 320043 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский собрал военный кабинет. Глава государства не рассказал, что обсуждалось на военном кабинете. Однако заявил, что враг скоро почувствует результаты заседания, сообщает УНН.

Цитата

“Военный кабинет. Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует”, - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел военный кабинет, на котором узкий круг людей обсудили наступление Сил обороны, обеспечение военных оружием и собственное производство.

13 сентября во временно оккупированном Севастополе были повреждены российский большой десантный корабль и подводная лодка. Об этом журналисту УНН сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

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