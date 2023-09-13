Зеленский анонсировал "неутешительные" для оккупантов результаты военного кабинета
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский собрал военный кабинет. Глава государства не рассказал, что обсуждалось на военном кабинете. Однако заявил, что враг скоро почувствует результаты заседания, сообщает УНН.
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“Военный кабинет. Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует”, - написал Зеленский в Telegram.
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12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел военный кабинет, на котором узкий круг людей обсудили наступление Сил обороны, обеспечение военных оружием и собственное производство.
13 сентября во временно оккупированном Севастополе были повреждены российский большой десантный корабль и подводная лодка. Об этом журналисту УНН сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.