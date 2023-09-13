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Ворожий удар по Зміївці на Херсонщині: зросла кількість постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Стало відомо про ще одного постраждалого під час ворожого обстрілу Херсонщини, коли ворог поцілив по Зміївці у Бериславській громаді (окупанти з безпілотника скинули вибухівку). Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російського удару по Зміївці. Це 53-річний волонтер, який дістав мінно-вибухову травму та поранення ноги. Зараз він знаходиться у лікарні", - уточнив інформацію Прокудін.

Раніше голова Херсонської ОВА повідомляв, що пообідні росіяни атакували населений пункт, скинувши вибухівку з безпілотника. Було відомо про двох постраждалих - 54-річну волонтерку та 68-річна місцева жителька. Зазначалось, що обох поранених доставили до лікарні.

Доповнення

Сьогодні вдень російські війська вдруге за середу обстріляли селище Одрадокамʼянка Херсонської області, одна людина постраждала. Після ранкового обстрілу постраждали 81-річна жінка та 74-річний чоловік.

За минулу добу росіяни обстріляли Херсонську область 85 разів. Поранено чотирьох людей.

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