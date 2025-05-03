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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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Волц обсуждал с Нетаньяху военные планы против Ирана, чем разозлил Трампа - WP

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Майк Волц обсуждал с Биньямином Нетаньяху возможность удара по Ирану. Это вызвало недовольство президента США Дональда Трампа.

Волц обсуждал с Нетаньяху военные планы против Ирана, чем разозлил Трампа - WP

В феврале Майк Волц обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану, чем расстроил президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Как указали источники издания, судьбу Волца решил инцидент с чатом в Signal, но еще до того с самого начала работы в администрации он конфликтовал с другими высокопоставленными чиновниками, в частности относительно того, следует ли предпринимать военные действия против Ирана.

Однако Волтц расстроил Трампа еще задолго до этого скандала. По словам двух источников, он активно координировал действия с Нетаньяху относительно военных вариантов действий против Ирана в преддверии встречи израильского лидера и Трампа в Белом доме.

Один из источников сказал, что Волц "хотел направить политику в направлении, которое не устраивало Трампа, поскольку США не пытались найти дипломатическое решение".

Эта информация дошла до Трампа, и президент остался ею недоволен

добавил источник.

Представитель Волца не ответил на запрос о комментарии, но директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отреагировал после расследования WP.

"Президент определяет повестку дня, а его администрация должна реализовывать эту политику, все двигались в одном направлении, поэтому у него были самые успешные первые 100 дней в истории", - заявил он.

Некоторые представители администрации считали, что Волц будет пытаться склонить чашу весов в пользу военных действий и действовал бок о бок с израильтянами.

Увольнение Волца произошло даже несмотря на то, что некоторые другие ведущие члены администрации, в частности вице-президент Джей Ди Венс, пытались спасти его, заявили два высокопоставленных чиновника Белого дома.

Напомним

Накануне стало известно, что Майк Волц покинул должность советника президента США по вопросам нацбезопасности.

Майку Волцу предлагали должность посла США в Саудовской Аравии после отставки с должности советника по вопросам нацбезопасности. Впоследствии Трамп выдвинул Волца на должность посла в ООН.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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