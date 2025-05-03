Волц обговорював з Нетаньягу військові плани проти Ірану, чим розлютив Трампа - WP

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 16321 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 39466 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 45598 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 40788 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 60017 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 59216 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 54438 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 71335 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 94574 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 46533 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+18°
2.4м/с
64%
745 мм
Популярнi новини

Атака дронів у новоросійську: уражено порт, пошкоджено резервуари зернового терміналу

3 травня, 08:48 • 11406 перегляди

Зеленський назвав зустріч із Трампом у Ватикані "найкращою", обговорювали санкції проти рф

3 травня, 09:40 • 7002 перегляди

"Є два напрямки": Зеленський висловився про гарантії безпеки і підтримку США

3 травня, 09:49 • 7986 перегляди

Вучич захворів, Фіцо скасовує візити перед обіцяною поїздкою до москви на 9 травня

3 травня, 10:13 • 16716 перегляди

У кремлі висловили обурення через запрошення ЗСУ на парад до Великої Британії

14:40 • 12280 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 45599 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 30962 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 63984 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 72695 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 94576 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 27524 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 59220 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 28060 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 31357 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

2 травня, 12:04 • 30563 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Волц обговорював з Нетаньягу військові плани проти Ірану, чим розлютив Трампа - WP

Київ • УНН

 • 1666 перегляди

Майк Волц обговорював з Біньяміном Нетаньягу можливість удару по Ірану. Це викликало невдоволення президента США Дональда Трампа.

Волц обговорював з Нетаньягу військові плани проти Ірану, чим розлютив Трампа - WP

У лютому Майк Волц обговорював із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху можливість нанесення удару по Ірану, чим засмутив президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Як вказали джерела видання, долю Волца вирішив інцидент з чатом в Signal, але ще до того з самого початку роботи в адміністрації він конфліктував з іншими високопосадовцями, зокрема щодо того, чи слід вживати військових дій проти Ірану.

Однак Волтц засмутив Трампа ще задовго до цього скандалу. За словами двох джерел, він активно координував дії з Нетаньяху щодо військових варіантів дій проти Ірану напередодні зустрічі ізраїльського лідера і Трампа в Білому домі.

Одне з джерел сказало, що Волц "хотів спрямувати політику в напрямку, який не влаштовував Трампа, оскільки США не намагалися знайти дипломатичне рішення".

Ця інформація дійшла до Трампа, і президент залишився нею незадоволений

додало джерело.

Представник Волца не відповів на запит про коментар, але директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг відреагував після розслідування WP.

"Президент визначає порядок денний, а його адміністрація має реалізовувати цю політику, усі рухалися в одному напрямку, тому в нього були найуспішніші перші 100 днів в історії", - заявив він.

Деякі представники адміністрації вважали, що Волц намагатиметься схилити шальки терезів на користь військових дій і діяв пліч-о-пліч з ізраїльтянами.

Звільнення Волца відбулося навіть попри те, що деякі інші провідні члени адміністрації, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, намагалися врятувати його, заявили два високопосадовці Білого дому.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що Майк Волц залишив посаду радника президента США з питань нацбезпеки.

Майку Волцу пропонували посаду посла США в Саудівській Аравії після відставки з посади радника з питань нацбезпеки. Згодом Трамп висунув Волца на посаду посла в ООН.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Ізраїль
Білий дім
Дональд Трамп
Біньямін Нетаньяху
Сполучені Штати
Іран
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,196.50
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,824.62