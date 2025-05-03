Волц обговорював з Нетаньягу військові плани проти Ірану, чим розлютив Трампа - WP

Майк Волц обговорював з Біньяміном Нетаньягу можливість удару по Ірану. Це викликало невдоволення президента США Дональда Трампа.

У лютому Майк Волц обговорював із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху можливість нанесення удару по Ірану, чим засмутив президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН. Деталі Як вказали джерела видання, долю Волца вирішив інцидент з чатом в Signal, але ще до того з самого початку роботи в адміністрації він конфліктував з іншими високопосадовцями, зокрема щодо того, чи слід вживати військових дій проти Ірану. Однак Волтц засмутив Трампа ще задовго до цього скандалу. За словами двох джерел, він активно координував дії з Нетаньяху щодо військових варіантів дій проти Ірану напередодні зустрічі ізраїльського лідера і Трампа в Білому домі. Одне з джерел сказало, що Волц "хотів спрямувати політику в напрямку, який не влаштовував Трампа, оскільки США не намагалися знайти дипломатичне рішення". Ця інформація дійшла до Трампа, і президент залишився нею незадоволений додало джерело. Представник Волца не відповів на запит про коментар, але директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг відреагував після розслідування WP. "Президент визначає порядок денний, а його адміністрація має реалізовувати цю політику, усі рухалися в одному напрямку, тому в нього були найуспішніші перші 100 днів в історії", - заявив він. Деякі представники адміністрації вважали, що Волц намагатиметься схилити шальки терезів на користь військових дій і діяв пліч-о-пліч з ізраїльтянами. Звільнення Волца відбулося навіть попри те, що деякі інші провідні члени адміністрації, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, намагалися врятувати його, заявили два високопосадовці Білого дому. Нагадаємо Напередодні стало відомо, що Майк Волц залишив посаду радника президента США з питань нацбезпеки. Майку Волцу пропонували посаду посла США в Саудівській Аравії після відставки з посади радника з питань нацбезпеки. Згодом Трамп висунув Волца на посаду посла в ООН.