Военное наступление на Молдову может быть одной из целей рф - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  49832 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  52254 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  60146 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  88576 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  63201 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  106927 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
07.03.24  •  108942 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  108067 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109177 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

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06.03.24  •  130527 просмотра

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Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину

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Зеленский считает, что россия может осуществить военное наступление на Молдову, страны Балтии и Казахстан.

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Военное наступление на Молдову может быть одной из целей рф - Зеленский

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В Украине состоялся первый онлайн-аукцион по продаже арестованных активов, первым лотом на который было выставлено 1,2 тыс. тонн зерна озимой пшеницы, которое было продано ООО "Инга" за 4,9 млн грн, что превысило стартовую цену.

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В Украине состоялся первый онлайн-аукцион по продаже арестованных активов

Украина требует, чтобы рф немедленно выполнила решение Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС. В случае отказа - будет настаивать на усилении санкций

По словам Галущенко, резолюция фиксирует весь перечень проблемных вопросов, которые накопились во время оккупации ЗАЭС. Ключевой месседж, который мы доносим до мирового сообщества и, в частности, в Совет управляющих МАГАТЭ: каждый день пребывания россиян на Запорожской атомной станции увеличивает количество этих проблем и активизирует угрозу ядерного инцидента.

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Украина требует, чтобы рф немедленно выполнила решение Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС. В случае отказа - будет настаивать на усилении санкций

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Российские войска обстреляли село Грековка в Луганской области четырьмя кассетными бомбами РБК-500, подвергнув опасности пожилую женщину, которая отказалась эвакуироваться.

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Министр обороны Германии призвал прекратить дебаты о развертывании западных сухопутных войск в Украине, поскольку по его мнению "этого никто не хочет".

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение и надежду, что замена некоторых генералов улучшила ситуацию на поле боя.

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Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,3% в феврале с 4,7% в январе, при этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,6% в годовом измерении, тогда как цены на коммунальные услуги остались неизменными, а цены на транспорт несколько снизились.

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Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца