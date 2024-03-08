Военное наступление на Молдову может быть одной из целей рф - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что военное наступление на Молдову может быть одной из целей россии. Также, по его мнению в опасности от рф страны Балтии и Казахстан. Об этом он сказал в интервью итальянскому журналисту Бруно Веспи, передает корреспондент УНН.

Относительно военного наступления на Молдову, я считаю, что это может быть одной из целей российской федерации. Я считаю, что в опасности находится Молдова, страны Балтии, а также Казахстан - сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что у россии уже был план захватить власть в Молдове.

У них уже был этот план. Хочу напомнить, что мы от нашей разведки передавали российский план Молдове. Мы делились и с другими нашими партнерами. Молдова была подготовлена к действиям ДРГ рф, они хотели захватить власть в Молдове, хотели сделать это очень быстро...Молдова подготовилась к тому, чтобы не дать возможность россии сделать быстрый мятеж против действующей власти - рассказал Зеленский.

Дополнение

В марте 2023 года некоторые медиа из международного журналистского консорциума заявляли, что получили доступ к плану кремля по установлению полного контроля над Молдовой. Согласно документу, россия намерена захватить власть в стране до 2030 года.

Также в марте 2023 года в Молдове обвинили российские спецслужбы в планах дестабилизации страны на акции в Кишиневе.

Институт изучения войны сообщал, что россия хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове.