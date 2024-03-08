Військовий наступ на Молдову може бути однією з цілей рф – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський вважає, що росія може здійснити військовий наступ на Молдову, країни Балтії та Казахстан.
Президент Володимир Зеленський вважає, що військовий наступ на Молдову може бути однією з цілей росії. Також, на його думку в небезпеці від рф країни Балтії та Казахстан. Про це він сказав в інтерв'ю італійському журналісту Бруно Веспі, передає кореспондент УНН.
Щодо військового наступу на Молдову, я вважаю, що це може бути однією з цілей російської федерації. Я вважаю, що в небезпеці знаходиться Молдова, країни Балтії, а також Казахстан
Окрім того, він зазначив, що в росії вже був план захопити владу в Молдові.
У них вже був цей план. Хочу нагадати, що ми від нашої розвідки передавали російський план Молдові. Ми ділилися й з іншими нашими партнерами. Молдова була підготовлена до дій ДРГ рф, вони хотіли захопити владу в Молдові, хотіли зробити це дуже швидко…Молдова підготувалася до того, щоб не дати можливість росії зробити швидкий заколот проти діючої влади
Доповнення
У березні 2023 року деякі медіа з міжнародного журналістського консорціуму заявляли, що отримали доступ до плану кремля щодо встановлення повного контролю над Молдовою. Згідно з документом, росія має намір захопити владу в країні до 2030 року.
Також у березні 2023 року у Молдові звинуватили російські спецслужби у планах дестабілізації країни на акції у Кишиневі.
Інститут вивчення війни повідомляв, що росія хоче використати Придністров'я і Гагаузію, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові.