Увольнение из ВСУ по указу Президента будет иметь приоритет над контрактами - Федоров

С конца осени 2026 года в Украине начнется процесс частичного увольнения военнослужащих, находящихся в армии с 2022 года или ранее, при этом указ Президента будет иметь приоритет над подписанными контрактами. Об этом в интервью ТСН рассказал глава оборонного ведомства Михаил Федоров, сообщает УНН.

Детали

По его словам, если военный служит с 2022 года и услышал, что начнется в каком-то формате увольнение со службы, но не знает, будет ли он демобилизован, он может подписать контракт на 24 месяца.

И если вы попадете под увольнение в ноябре или декабре, то действие указа Президента будет иметь первоочередное значение. Несмотря на то, что вы подписали контракт - рассказал глава оборонного ведомства.

Он уточнил, что определять, кого именно из военных увольнять, будет Генштаб на основе данных о количестве боевых и сроках службы.

"Мы сделаем калькулятор. Каждый военный сможет посмотреть, в какой месяц он сможет попасть (под увольнение со службы - ред.)", - пояснил Федоров.

Напомним

Кабинет министров обнародовал постановление №768 об изменениях начислений зарплат для военнослужащих Сил обороны Украины, полицейских особого назначения, а также иностранцев, служащих в рядах украинской армии. Документ определяет доплаты для военных, возможности "мотивационных контрактов", а также критерии получения отсрочки после демобилизации.

Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки