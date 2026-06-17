Увольнение из ВСУ по указу Президента будет иметь приоритет над контрактами - Федоров
Киев • УНН
Военные могут подписать контракт на 24 месяца, при этом указы Президента об увольнении будут иметь приоритет. Генштаб создаст калькулятор для расчета сроков службы.
С конца осени 2026 года в Украине начнется процесс частичного увольнения военнослужащих, находящихся в армии с 2022 года или ранее, при этом указ Президента будет иметь приоритет над подписанными контрактами. Об этом в интервью ТСН рассказал глава оборонного ведомства Михаил Федоров, сообщает УНН.
Детали
По его словам, если военный служит с 2022 года и услышал, что начнется в каком-то формате увольнение со службы, но не знает, будет ли он демобилизован, он может подписать контракт на 24 месяца.
И если вы попадете под увольнение в ноябре или декабре, то действие указа Президента будет иметь первоочередное значение. Несмотря на то, что вы подписали контракт
Он уточнил, что определять, кого именно из военных увольнять, будет Генштаб на основе данных о количестве боевых и сроках службы.
"Мы сделаем калькулятор. Каждый военный сможет посмотреть, в какой месяц он сможет попасть (под увольнение со службы - ред.)", - пояснил Федоров.
Напомним
Кабинет министров обнародовал постановление №768 об изменениях начислений зарплат для военнослужащих Сил обороны Украины, полицейских особого назначения, а также иностранцев, служащих в рядах украинской армии. Документ определяет доплаты для военных, возможности "мотивационных контрактов", а также критерии получения отсрочки после демобилизации.
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