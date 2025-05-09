Военные цели рф растут, Европа все еще игнорирует угрозу – The Economist

Повышение уровня жизни в россии, как приоритет - уже в прошлом. После трех лет полномасштабных боевых действий против Украины, война стала идеологией в рф. Поэтому попытка "расколоть" НАТО и попыток операций влияния на территории европейского континента чем-то абстрактным и отличным от реальности.

Об этом пишет Еconomist, передает УНН.

Детали

Чего хочет Путин - и как Европа должна ему помешать - под таким заголовком вышел недавний материал в еженедельном англоязычном журнале Еconomist.

В тексте говорится о том, что военные цели главы кремля путина выросли даже после 3-х лет полномасштабной войны против Украины. То, что начиналось как так называемая "специальная военная операция", превратилось в экзистенциальную борьбу россии также и против далеких врагов, считает автор материала.

Это глубокий сдвиг. Это означает, что будущее Украины зависит от амбиций господина Путина больше, чем от театральной дипломатии президента Дональда Трампа. - подчеркивает издание.

Предполагая, что возможно, рф пока не собирается вторгаться в другие части Европы. Но москва попытается удвоить операции влияния - как то кибератаки или саботаж.

Руководство рф может попробовать разные сценарии. Еconomist приводит пример угрозы "раскола НАТО", попытки рф захватить небольшую часть территории или провокации стран Запада на ответ. Важно быть готовым к этому за два-пять лет, пишет издание, заметив, что в военном планировании есть такая вещь, как мгновенная попытка.

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Но в США и Европе существует много точек зрения.

Некоторые, как американский посланник Стив Виткофф, говорят, что господину Путину можно доверять. ..Что он не осмелится нарушить якобы мирное соглашение господина Трампа. - говорится в публикации.

Другие утверждают, что россия якобы "слишком слаба", чтобы представлять большую угрозу Западу.

пишет, что в Украине, из-за агрессивной войны рф, "почти 1 миллиона погибших и раненых". С момента одержания побед, и последующих поражений, в первый период большой войны (после полномасшбаного вторжения в феврале 2022 года), рф все еще пытается продвинуться, захватив новые территории Украины.

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Есть также другая точка зрения - в странах Балтии, Польше и скандинавских странах предупреждают, что угроза велика, а российский империализм имеет глубокие корни, а вероятный "плохой мир", навязанный Украине, может стать трамплином для его следующей войны. Там намекают, что рф - агрессор, которого нужно сдерживать.

Сдерживание зависит от понимания угрозы. Но после трех лет боевых действий война в рф стала идеологией.

В прошлом 60% россиян заявляли, что приоритетом правительства должно быть повышение уровня жизни. Сегодня эта доля упала до 41%; вместо этого 55% сейчас говорят, что хотят, чтобы Россию уважали как мировую державу.

В тексте Еconomist утверждается, что путин "поставил все российское общество на военные рельсы".

Оружейная промышленность создает рабочие места. Щедрые выплаты солдатам и их семьям составляют 1,5% ВВП.

Напоминание, которое уже встречалось в других заявлениях представителей Запада.

Защита от россии начинается в Украине, отмечает автор статьи Еconomist.

Чем больше господину Путину отказывают в успехе там, тем меньше вероятность того, что он нападет на НАТО - резюмирует Еconomist.

Однако поддержки Украины недостаточно для того, чтобы сделать весь континент безопасным, и господин Трамп вряд ли предложит значительную помощь, поэтому Европа должна делать больше. Это означает настойчивее работать над самозащитой, укреплением своего единства и закладкой основ для постпутинской России.

Напомним

россия расширяет производство мощной взрывчатки на заводах в Сибири, об этом свидетельствуют спутниковые снимки и госдокументы. Планируют изготавливать гексоген и другие компоненты для снарядов.

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