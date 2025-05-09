Военные цели рф растут, Европа все еще игнорирует угрозу – The Economist

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив
07:57 • 22151 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных

Эксклюзив
06:00 • 27210 просмотра

Южанина: после изменений в Налоговый кодекс маркетплейсы обяжут полностью идентифицировать продавцов

Эксклюзив
05:39 • 27395 просмотра

День Европы-2025: чего ожидать от визита европейских министров 9 мая

8 мая, 20:34 • 39126 просмотра

Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня: Зеленский провел "хороший разговор" с Трампом

8 мая, 17:55 • 64940 просмотра

Первый американский понтифик: что известно о Папе Римском Льве XIV

Эксклюзив
8 мая, 13:38 • 97129 просмотра

Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных

8 мая, 13:00 • 148468 просмотра

ООН: апрель стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине с сентября 2024 года

Эксклюзив
8 мая, 12:19 • 111116 просмотра

"Таких рекомендаций не поступало": МОН прокомментировало информацию о переходе некоторых украинских вузов на дистанционку

8 мая, 12:11 • 111542 просмотра

Глава СБУ Василий Малюк получил звание Герой Украины

8 мая, 11:49 • 187019 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
56%
749мм
Популярные новости

Трамп заверил Мерца, что будет поддерживать усилия Европы в достижении мира в Украине

9 мая, 00:19 • 23475 просмотра

США могут снизить пошлины после успешных переговоров с Китаем: подробности

9 мая, 02:29 • 27376 просмотра

Украину накроют ливни с грозами: прогноз погоды на сегодня

9 мая, 02:49 • 18150 просмотра

День магнитной азбуки и День Европы в Украине: что еще отмечают 9 мая

03:30 • 26017 просмотра

На параде в москве путин упомянул войну рф в Украине всего несколькими словами

08:04 • 16618 просмотра
публикации

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

07:57 • 22151 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 115602 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 135651 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

8 мая, 11:49 • 187019 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

8 мая, 10:52 • 147746 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Харьков

Реклама
УНН Lite

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда

07:58 • 3798 просмотра

"Не продаст ни одной игрушки в США": Трамп угрожает пошлиной в 100% производителю Barbie

07:13 • 11169 просмотра

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

8 мая, 09:29 • 136114 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

8 мая, 08:37 • 149298 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 84646 просмотра
Актуальное

Tesla Cybertruck

Телеграмма

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Военные цели рф растут, Европа все еще игнорирует угрозу – The Economist

Киев • УНН

 • 2382 просмотра

Война стала идеологией в россии, это приоритет, а не уровень жизни. москва может удвоить операции влияния, вызвать раскол НАТО и осуществить новые провокации.

Военные цели рф растут, Европа все еще игнорирует угрозу – The Economist

Повышение уровня жизни в россии, как приоритет - уже в прошлом. После трех лет полномасштабных боевых действий против Украины, война стала идеологией в рф. Поэтому попытка "расколоть" НАТО и попыток операций влияния на территории европейского континента чем-то абстрактным и отличным от реальности.

Об этом пишет Еconomist, передает УНН

Детали

Чего хочет Путин - и как Европа должна ему помешать - под таким заголовком вышел недавний материал в еженедельном англоязычном журнале Еconomist.

В тексте говорится о том, что военные цели главы кремля путина выросли даже после 3-х лет полномасштабной войны против Украины. То, что начиналось как так называемая "специальная военная операция", превратилось в экзистенциальную борьбу россии также и против далеких врагов, считает автор материала.

Это глубокий сдвиг. Это означает, что будущее Украины зависит от амбиций господина Путина больше, чем от театральной дипломатии президента Дональда Трампа.

- подчеркивает издание.

Предполагая, что возможно, рф пока не собирается вторгаться в другие части Европы. Но москва попытается удвоить операции влияния - как то кибератаки или саботаж.

Руководство рф может попробовать разные сценарии. Еconomist приводит пример угрозы "раскола НАТО", попытки рф захватить небольшую часть территории или провокации стран Запада на ответ. Важно быть готовым к этому за два-пять лет, пишет издание, заметив, что в военном планировании есть такая вещь, как мгновенная попытка.

Си Цзиньпин призвал к мирному соглашению по Украине, путин заявил о "готовности": детали09.05.25, 09:34 • 2882 просмотра

Но в США и Европе существует много точек зрения.

Некоторые, как американский посланник Стив Виткофф, говорят, что господину Путину можно доверять. ..Что он не осмелится нарушить якобы мирное соглашение господина Трампа.

- говорится в публикации.

Другие утверждают, что россия якобы "слишком слаба", чтобы представлять большую угрозу Западу. 

пишет, что в Украине, из-за агрессивной войны рф, "почти 1 миллиона погибших и раненых". С момента одержания побед, и последующих поражений, в первый период большой войны (после полномасшбаного вторжения в феврале 2022 года), рф все еще пытается продвинуться, захватив новые территории Украины.

На параде в москве путин упомянул войну рф в Украине всего несколькими словами09.05.25, 11:04 • 17563 просмотра

Есть также другая точка зрения - в странах Балтии, Польше и скандинавских странах  предупреждают, что угроза велика, а российский империализм имеет глубокие корни, а вероятный "плохой мир", навязанный Украине, может стать трамплином для его следующей войны. Там намекают, что рф - агрессор, которого нужно сдерживать.

Сдерживание зависит от понимания угрозы. Но после трех лет боевых действий война в рф стала идеологией.

В прошлом 60% россиян заявляли, что приоритетом правительства должно быть повышение уровня жизни. Сегодня эта доля упала до 41%; вместо этого 55% сейчас говорят, что хотят, чтобы Россию уважали как мировую державу. 

В тексте Еconomist утверждается, что путин "поставил все российское общество на военные рельсы". 

Оружейная промышленность создает рабочие места. Щедрые выплаты солдатам и их семьям составляют 1,5% ВВП.

Напоминание, которое уже встречалось в других заявлениях представителей Запада.

Защита от россии начинается в Украине, отмечает автор статьи Еconomist.

Чем больше господину Путину отказывают в успехе там, тем меньше вероятность того, что он нападет на НАТО

- резюмирует Еconomist.

Однако поддержки Украины недостаточно для того, чтобы сделать весь континент безопасным, и господин Трамп вряд ли предложит значительную помощь, поэтому Европа должна делать больше. Это означает настойчивее работать над самозащитой, укреплением своего единства и закладкой основ для постпутинской России.

Напомним

россия расширяет производство мощной взрывчатки на заводах в Сибири, об этом свидетельствуют спутниковые снимки и госдокументы. Планируют изготавливать гексоген и другие компоненты для снарядов.

Лев XIV будет Папой мира для измученной войной Украины - глава УГКЦ09.05.25, 10:22 • 1648 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
The Economist
NATO
Дональд Трамп
Европа
Си Цзиньпин
Соединенные Штаты
Украина
Польша
Brent
$63.74
Bitcoin
$102,974.10
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$35.33
Золото
$3,332.99
Ethereum
$2,412.22