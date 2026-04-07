$43.580.0750.320.01
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
7м/с
64%
744мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Крым
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 6234 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 14784 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 25350 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 39521 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 50873 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетная система С-400
Ракетный комплекс "Панцирь"

Водителям категорий С и D на фоне посевной упростили доступ к работе на агротехнике

Киев • УНН

 • 2106 просмотра

Правительство отменило требование трехлетнего стажа для водителей категорий C и D при работе на тракторах. Упрощение действует во время войны для ускорения посевных работ.

Правительство на фоне посевной упростило для водителей категорий С и D доступ к работе на сельхозтехнике, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

"Водители, имеющие права на управление грузовиками, автобусами и микроавтобусами (категории С1, С, D1, D) и стаж вождения до трех лет, получили право управлять отдельными видами сельскохозяйственной техники без получения удостоверения тракториста-машиниста", - сообщили в министерстве о постановлении правительства от 6 апреля.

До сих пор владельцы таких прав получали возможность управлять сельскохозяйственными машинами категорий А1, А2, В1, В2, В3 (тракторы, самоходные зерно- и кукурузоуборочные машины, самоходные машины для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод и т.д.) только при наличии трехлетнего стажа вождения. 

"В условиях войны и дефицита трактористов-машинистов в аграрном секторе требование трехлетнего стажа существенно ограничивало возможности привлечения новых работников, особенно в периоды пиковых полевых работ - посевной и жатвы", - отметили в Минэкономики.

Как отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, решение правительства является ответом на запрос бизнеса и вызовы военного времени.

"Отмена требования о наличии трехлетнего стажа управления на сельхозтехнику – это практическое решение, которое позволит аграриям быстрее привлекать людей к работе в поле. В условиях войны каждый день имеет значение, и мы должны максимально упрощать доступ к работе там, где это не вредит безопасности, но критически важно для экономики и продовольственной стабильности страны", - подчеркнул Соболев.

Ожидается, что реализация постановления позволит аграрным предприятиям быстрее укомплектовывать вакансии, обеспечить соблюдение агротехнических сроков и укрепить продовольственную безопасность государства.

Норма будет действовать исключительно в пределах военного положения и в течение 90 дней после его завершения, и не предусматривает выезда на дороги общего пользования.

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновостиАвто
Село
Техника
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине