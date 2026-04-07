Водителям категорий С и D на фоне посевной упростили доступ к работе на агротехнике

Правительство на фоне посевной упростило для водителей категорий С и D доступ к работе на сельхозтехнике, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

"Водители, имеющие права на управление грузовиками, автобусами и микроавтобусами (категории С1, С, D1, D) и стаж вождения до трех лет, получили право управлять отдельными видами сельскохозяйственной техники без получения удостоверения тракториста-машиниста", - сообщили в министерстве о постановлении правительства от 6 апреля.

До сих пор владельцы таких прав получали возможность управлять сельскохозяйственными машинами категорий А1, А2, В1, В2, В3 (тракторы, самоходные зерно- и кукурузоуборочные машины, самоходные машины для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод и т.д.) только при наличии трехлетнего стажа вождения.

"В условиях войны и дефицита трактористов-машинистов в аграрном секторе требование трехлетнего стажа существенно ограничивало возможности привлечения новых работников, особенно в периоды пиковых полевых работ - посевной и жатвы", - отметили в Минэкономики.

Как отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, решение правительства является ответом на запрос бизнеса и вызовы военного времени.

"Отмена требования о наличии трехлетнего стажа управления на сельхозтехнику – это практическое решение, которое позволит аграриям быстрее привлекать людей к работе в поле. В условиях войны каждый день имеет значение, и мы должны максимально упрощать доступ к работе там, где это не вредит безопасности, но критически важно для экономики и продовольственной стабильности страны", - подчеркнул Соболев.

Ожидается, что реализация постановления позволит аграрным предприятиям быстрее укомплектовывать вакансии, обеспечить соблюдение агротехнических сроков и укрепить продовольственную безопасность государства.

Норма будет действовать исключительно в пределах военного положения и в течение 90 дней после его завершения, и не предусматривает выезда на дороги общего пользования.

Удобрения по 40 тыс. и дизель почти по 90 грн: как подорожала посевная-2026 для фермеров