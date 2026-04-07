Водіям категорій С і D на тлі посівної спростили доступ до роботи на агротехніці

Уряд на тлі посівної спростив для водіїв категорій С і D доступ до роботи на сільгосптехніці, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

"Водії, що мають права на керування вантажівками, автобусами та мікроавтобусами (категорії С1, С, D1, D) та стаж водіння до трьох років, отримали право керувати окремими видами сільськогосптехніки без отримання посвідчення тракториста-машиніста", - повідомили у міністерстві про постанову уряду від 6 квітня.

Дотепер власники таких прав отримували можливість керувати сільськогосподарськими машинами категорій А1, А2, В1, В2, В3 (трактори, самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини, самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо) лише за наявності трирічного стажу водіння.

"В умовах війни та дефіциту трактористів-машиністів в аграрному секторі вимога трирічного стажу суттєво обмежувала можливості залучення нових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт - посівної та жнив", - зауважили в Мінекономіки.

Як зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, рішення уряду є відповіддю на запит бізнесу та виклики воєнного часу.

"Скасування вимоги щодо наявності трирічного стажу керування на сільгосптехніку – це практичне рішення, яке дозволить аграріям швидше залучати людей до роботи в полі. В умовах війни кожен день має значення, і ми маємо максимально спрощувати доступ до роботи там, де це не шкодить безпеці, але критично важливо для економіки та продовольчої стабільності країни", - наголосив Соболев.

Очікується, що реалізація постанови дозволить аграрним підприємствам швидше укомплектовувати вакансії, забезпечити дотримання агротехнічних строків та зміцнити продовольчу безпеку держави.

Норма діятиме виключно в межах воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення, і не передбачає виїзду на дороги загального користування.

