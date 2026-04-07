Водіям категорій С і D на тлі посівної спростили доступ до роботи на агротехніці

Піст без шкоди - як скласти збалансований раціон і уникнути дефіцитів
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Олександр Кацуба: ракети, кадровий дефіцит і "сплячі" ліцензії — що відбувається з газовою галуззю
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
На Сумщині трактор підірвався на скинутій з ворожого дрона вибухівці - двоє поранених6 квітня, 22:00 • 10422 перегляди
Україна вперше випередила росію за кількістю запусків ударних дронів за місяць - ABC News6 квітня, 22:34 • 6672 перегляди
Іран представив план припинення війни зі США та Ізраїлем - NYT6 квітня, 23:42 • 13084 перегляди
Окупанти на Донеччині створюють реєстр дітей жертв сексуального насильства та суїцидів - ЦНСPhoto7 квітня, 00:19 • 13393 перегляди
Британія заборонить Трампу використовувати свої бази для ударів по Ірану06:28 • 7726 перегляди
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto6 квітня, 16:13 • 25930 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo6 квітня, 11:53 • 36319 перегляди
Netflix випустив ігровий додаток Playground для дітей до восьми років7 квітня, 00:55 • 6296 перегляди
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною 6 квітня, 17:48 • 14811 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo6 квітня, 10:58 • 25381 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 39555 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 50902 перегляди
Водіям категорій С і D на тлі посівної спростили доступ до роботи на агротехніці

Київ • УНН

 • 2120 перегляди

Уряд скасував вимогу трирічного стажу для водіїв категорій C та D при роботі на тракторах. Спрощення діє під час війни для прискорення посівних робіт.

Уряд на тлі посівної спростив для водіїв категорій С і D доступ до роботи на сільгосптехніці, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

"Водії, що мають права на керування вантажівками, автобусами та мікроавтобусами (категорії С1, С, D1, D) та стаж водіння до трьох років, отримали право керувати окремими видами сільськогосптехніки без отримання посвідчення тракториста-машиніста", - повідомили у міністерстві про постанову уряду від 6 квітня.

Дотепер власники таких прав отримували можливість керувати сільськогосподарськими машинами категорій А1, А2, В1, В2, В3 (трактори, самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини, самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо) лише за наявності трирічного стажу водіння. 

"В умовах війни та дефіциту трактористів-машиністів в аграрному секторі вимога трирічного стажу суттєво обмежувала можливості залучення нових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт - посівної та жнив", - зауважили в Мінекономіки.

Як зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, рішення уряду є відповіддю на запит бізнесу та виклики воєнного часу.

"Скасування вимоги щодо наявності трирічного стажу керування на сільгосптехніку – це практичне рішення, яке дозволить аграріям швидше залучати людей до роботи в полі. В умовах війни кожен день має значення, і ми маємо максимально спрощувати доступ до роботи там, де це не шкодить безпеці, але критично важливо для економіки та продовольчої стабільності країни", - наголосив Соболев.

Очікується, що реалізація постанови дозволить аграрним підприємствам швидше укомплектовувати вакансії, забезпечити дотримання агротехнічних строків та зміцнити продовольчу безпеку держави.

Норма діятиме виключно в межах воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення, і не передбачає виїзду на дороги загального користування.

Добрива по 40 тис. і дизель майже по 90 грн: як подорожчала посівна-2026 для фермерів

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновиниАвто
Село
Техніка
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні