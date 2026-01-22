$43.180.08
16:54 • 2104 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 6548 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 10795 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 12996 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 15315 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 27958 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15182 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 15801 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 18116 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 22634 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
Эксклюзивы
Во всех регионах Украины 23 января будут действовать графики почасовых отключений света

Киев • УНН

 • 510 просмотра

23 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.

Во всех регионах Украины 23 января будут действовать графики почасовых отключений света

23 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Завтра, 23 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

Операторы мобильной связи закупили более 15 тыс. генераторов для резервного питания - Свириденко22.01.26, 19:03 • 830 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина