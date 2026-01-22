Во всех регионах Украины 23 января будут действовать графики почасовых отключений света
Киев • УНН
23 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.
Завтра, 23 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
