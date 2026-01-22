$43.180.08
У всіх регіонах України 23 січня діятимуть графіки погодинних відключень світла

Київ • УНН

 • 2 перегляди

23 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

У всіх регіонах України 23 січня діятимуть графіки погодинних відключень світла

23 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.

Завтра, 23 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

- йдеться у повідомленні.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

- резюмували в Укренерго.

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна