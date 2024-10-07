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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 12:18  •  47647 просмотра

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8 октября состоится закрытая встреча международных аудиторов НАБУ с представителями общественности. В последнее время возникло много вопросов относительно независимости и эффективности работы антикоррупционных органов в Украине.

Международные аудиторы деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины 8 октября проведут встречу в Киеве с представителями общественных организаций и другими представителями общественности, которые работают в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Члены комиссии по внешнему независимому оцениванию деятельности НАБУ хотят услышать мнение общественности о работе антикоррупционеров. Встреча будет закрытая, на нее нужно обязательно зарегистрироваться. Участники смогут поделиться видением проблематики и обратить внимание членов комиссии на важные по их мнению вопросы. Однако, всех, кого зарегистрируют на встречу, просят соблюдать принцип off the record (то есть не под запись) для якобы «открытого и незаангажированного разговора.

Стоит отметить, что в последнее время у общественности накопилось много вопросов относительно работы детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

В частности, в последнее время нередко звучат заявления о потере независимости антикоррупционных органов в Украине. В частности, об этом заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые, по его мнению, оказывали это давление, были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также неоднократно заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения «внешних» целей.

К тому же адвокатское сообщество бьет тревогу из-за идеи директора НАБУ Семена Кривоноса о создании своей судебной экспертизы при бюро, ведь «свои» эксперты при следствии не имеют ничего общего с независимым расследованием.

Кроме того, недавно в Совете общественного контроля (СОК) НАБУ заявили о низкой эффективности детективов в расследовании коррупции в сфере обороны. По словам Екатерины Даценко, жены военного и представительницы РГК в кадровой комиссии, с началом полномасштабной войны ожидался значительный рост количества дел о коррупции в оборонной сфере. Однако на сегодня ведется только 48 уголовных производств, в которых подозрения сообщено только 7 лицам.

Общественность неоднократно обращала внимание на то, что НАБУ тратит государственные ресурсы и время на дела, которые не являются критически важными и имеют сомнительную судебную перспективу. Наглядным примером является дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Почти три года было потрачено на расследование этого дела, в котором в конце концов ВАКС постановил оправдательный приговор. К слову, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться сейчас с экс-министром Николаем Сольским, которого НАБУ и САП в мае публично обвинили в присвоении земли. Речь идет не о том, что сам Сольский завладел землей, речь о том, что он помогал бойцам АТО оформлять земельные участки, которые по мнению детективов, должны были бы достаться другим лицам, в частности быть выставленными на аукционы Фонда госимущества по продаже земли. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия давно исчерпаны, однако детективы решили объявить подозрения в этом году. В ближайших планах еще - допрос почти полторы тысячи бойцов АТО. К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о его невиновности.

Как показывает практика, созданные «одним замыслом» антикоррупционные органы закрывают глаза на нарушения друг друга. Например, недавно бывший заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов заявил, что некоторые детективы НАБУ и прокуроры САП обзавелись элитными активами, которые записали на своих матерей. В то же время НАПК не стало проверять ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП  - аргументировали это тем, что озвученная Смирновым информация «не содержит фактических данных, которые могли быть проверены в пределах прав и полномочий» агентства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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