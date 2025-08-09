Вместо штрафа: чиновница Одесской таможни требовала более 270 тысяч гривен взятки

$41.460.00
Эксклюзив
14:11 • 13529 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
13:49 • 41131 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 51841 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 216661 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 118769 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 278263 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 261525 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 103816 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 146689 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78212 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Украина синхронизировала с США санкции этого года против рф: Зеленский ввел в действие решение СНБО
9 августа, 07:36
"россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны" - Сибига о территориальных уступках
9 августа, 07:55
В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"
9 августа, 08:59
Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild
9 августа, 09:42
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW
9 августа, 09:59
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
8 августа, 14:38
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьмины
8 августа, 14:30
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Донецкая область
Аляска
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии
15:20
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
13:49
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39
Шахед-136
ТикТок
Instagram
Нью-Йорк Таймс
Бильд

Вместо штрафа: чиновница Одесской таможни требовала более 270 тысяч гривен взятки

Киев • УНН

 658 просмотра

Чиновнице Одесской таможни сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Она получила более 270 тысяч гривен, обещая не начислять штрафы.

Вместо штрафа: чиновница Одесской таможни требовала более 270 тысяч гривен взятки

Должностному лицу Одесской таможни Гостаможслужбы Украины сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, подозреваемая, пользуясь служебным положением, требовала и получила от представителя двух компаний более 270 тысяч гривен. Взамен обещала не принимать мер по максимальному начислению штрафов за нарушение таможенного законодательства.

За это сотрудница таможни 7 августа получила подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством.

Добавим

Суд 8 августа избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 787 тыс. грн.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Схемы при строительстве фортификаций, некачественный ремонт дорог и не только: Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Сумщины и Ровенщины
08.08.25, 16:51

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Государственная таможенная служба Украины
Одесская область
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины