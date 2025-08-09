Вместо штрафа: чиновница Одесской таможни требовала более 270 тысяч гривен взятки
Киев • УНН
Чиновнице Одесской таможни сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Она получила более 270 тысяч гривен, обещая не начислять штрафы.
Должностному лицу Одесской таможни Гостаможслужбы Украины сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
По данным следствия, подозреваемая, пользуясь служебным положением, требовала и получила от представителя двух компаний более 270 тысяч гривен. Взамен обещала не принимать мер по максимальному начислению штрафов за нарушение таможенного законодательства.
За это сотрудница таможни 7 августа получила подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством.
Добавим
Суд 8 августа избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 787 тыс. грн.
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.
