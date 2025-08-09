Замість штрафу: посадовиця Одеської митниці вимагала понад 270 тисяч гривень хабаря
Київ • УНН
Посадовиці Одеської митниці повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Вона отримала понад 270 тисяч гривень, обіцяючи не нараховувати штрафи.
Службовій особі Одеської митниці Держмитслужби України повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
За даними слідства, підозрювана, користуючись службовим становищем, вимагала та отримала від представника двох компаній понад 270 тисяч гривень. Натомість, обіцяла не вживати заходів щодо максимального нарахування штрафів за порушення митного законодавства.
За це працівниця митниці 7 серпня отримала підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням.
Додамо
Суд 8 серпня обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 787 тис грн.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Одеській області.
