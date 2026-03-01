Власти Боливии срочно уничтожают миллионы банкнот после авиакатастрофы военного самолета в Эль-Альто

$43.210.00
51.020.00
ukenru
21:48 • 6156 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 25302 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 38908 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 36101 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 42433 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 45997 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 53127 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 47780 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 50884 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 49315 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.4м/с
75%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пять взрывов прогремели в Дубае - дым поднялся вблизи порта Джебель-Али28 февраля, 13:59 • 15855 просмотра
Израиль заявил о гибели военных командующих Ирана - Тегеран ситуацию не комментирует28 февраля, 14:39 • 11046 просмотра
Али Хаменеи, вероятно, жив - глава МИД Ирана Арагчи28 февраля, 14:58 • 11873 просмотра
Иран наносит удары по военным базам США, а также атаковал авианосец американцевVideo28 февраля, 15:33 • 15065 просмотра
Операция США против Ирана выходит за рамки традиционного международного права - Стубб28 февраля, 16:27 • 12726 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 39240 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 43364 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 36918 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 41040 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 42078 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Кирилл Буданов
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Тегеран
Украина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 21367 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 21030 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 21116 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 21300 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 28719 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

Власти Боливии срочно уничтожают миллионы банкнот после авиакатастрофы военного самолета в Эль-Альто

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Правительство Боливии уничтожает новую национальную валюту, разлетевшуюся над городом после падения грузового борта ВВС. Это произошло, чтобы предотвратить попадание денег в незаконный оборот и дестабилизацию финансового рынка.

Власти Боливии срочно уничтожают миллионы банкнот после авиакатастрофы военного самолета в Эль-Альто

Боливийское правительство начало масштабную операцию по сбору и уничтожению новой национальной валюты, которая разлетелась над густонаселенным городом после падения грузового борта ВВС. Пока спасатели искали жертвы среди обломков, спецподразделения были вынуждены срочно сжигать денежные знаки непосредственно на месте аварии, чтобы предотвратить их попадание в незаконный оборот. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Появление огромного количества наличных денег, буквально "упавших с неба", спровоцировало хаос в городе и привело к столкновениям с правоохранительными органами. По оценкам вице-министра внутренних дел Эрнана Паредеса, на пике беспорядков около 20 000 человек пытались прорваться сквозь оцепление, чтобы собрать купюры, несмотря на опасность взрывов и пожара.

В Боливии разбился военный самолет с наличными на борту – погибло не менее 15 человек28.02.26, 06:33 • 14089 просмотров

Полиция и военные задействовали спецсредства для разгона толпы и уже задержали 49 человек, подозреваемых в мародерстве и причастности к вандализму на месте катастрофы.

Меры безопасности и аннулирование утраченных средств

Сейчас район аэропорта Эль-Альто находится под усиленной охраной, однако одиночные группы людей продолжали поиски банкнот даже на следующее утро после инцидента.

Центральный банк страны официально подтвердил, что все купюры с этого рейса не имеют юридической силы, однако власти опасаются, что они могут быть использованы мошенниками для дестабилизации финансового рынка. Следственные группы продолжают работать в зоне падения, параллельно собирая остатки поврежденного груза для их окончательной утилизации под строгим государственным контролем.

Число погибших в результате падения самолета с наличными в Боливии возросло до 2028.02.26, 18:12 • 7040 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Bloomberg L.P.