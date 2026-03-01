Власти Боливии срочно уничтожают миллионы банкнот после авиакатастрофы военного самолета в Эль-Альто

Боливийское правительство начало масштабную операцию по сбору и уничтожению новой национальной валюты, которая разлетелась над густонаселенным городом после падения грузового борта ВВС. Пока спасатели искали жертвы среди обломков, спецподразделения были вынуждены срочно сжигать денежные знаки непосредственно на месте аварии, чтобы предотвратить их попадание в незаконный оборот. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Появление огромного количества наличных денег, буквально "упавших с неба", спровоцировало хаос в городе и привело к столкновениям с правоохранительными органами. По оценкам вице-министра внутренних дел Эрнана Паредеса, на пике беспорядков около 20 000 человек пытались прорваться сквозь оцепление, чтобы собрать купюры, несмотря на опасность взрывов и пожара.

В Боливии разбился военный самолет с наличными на борту – погибло не менее 15 человек

Полиция и военные задействовали спецсредства для разгона толпы и уже задержали 49 человек, подозреваемых в мародерстве и причастности к вандализму на месте катастрофы.

Меры безопасности и аннулирование утраченных средств

Сейчас район аэропорта Эль-Альто находится под усиленной охраной, однако одиночные группы людей продолжали поиски банкнот даже на следующее утро после инцидента.

Центральный банк страны официально подтвердил, что все купюры с этого рейса не имеют юридической силы, однако власти опасаются, что они могут быть использованы мошенниками для дестабилизации финансового рынка. Следственные группы продолжают работать в зоне падения, параллельно собирая остатки поврежденного груза для их окончательной утилизации под строгим государственным контролем.

Число погибших в результате падения самолета с наличными в Боливии возросло до 20