Влада Болівії терміново знищує мільйони банкнот після авіакатастрофи військового літака в Ель-Альто
Київ • УНН
Уряд Болівії знищує нову національну валюту, що розлетілася над містом після падіння вантажного борту ВПС. Це сталося, щоб запобігти потраплянню грошей у незаконний обіг та дестабілізації фінансового ринку.
Болівійський уряд розпочав масштабну операцію зі збору та знищення нової національної валюти, яка розлетілася над густонаселеним містом після падіння вантажного борту ВПС. Поки рятувальники шукали жертви серед уламків, спецпідрозділи були змушені терміново спалювати грошові знаки безпосередньо на місці аварії, аби запобігти їхньому потраплянню в незаконний обіг. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Поява величезної кількості готівки, що буквально "впала з неба", спровокувала хаос у місті та призвела до сутичок із правоохоронцями. За оцінками віцеміністра внутрішніх справ Ернана Паредеса, на піку заворушень близько 20 000 людей намагалися прорватися крізь оточення, щоб зібрати купюри, попри небезпеку вибухів та пожежі.
У Болівії розбився військовий літак із готівкою на борту – загинуло щонайменше 15 осіб28.02.26, 06:33 • 14090 переглядiв
Поліція та військові задіяли спецзасоби для розгону натовпу та вже затримали 49 осіб, яких підозрюють у мародерстві та причетності до вандалізму на місці катастрофи.
Заходи безпеки та анулювання втрачених коштів
Наразі район аеропорту Ель-Альто перебуває під посиленою охороною, проте поодинокі групи людей продовжували пошуки банкнот навіть наступного ранку після інциденту.
Центральний банк країни офіційно підтвердив, що всі купюри з цього рейсу не мають юридичної сили, проте влада побоюється, що вони можуть бути використані шахраями для дестабілізації фінансового ринку. Слідчі групи продовжують працювати в зоні падіння, паралельно збираючи залишки пошкодженого вантажу для їх остаточної утилізації під суворим державним контролем.
Кількість загиблих внаслідок падіння літака із готівкою у Болівії зросла до 20 28.02.26, 18:12 • 7054 перегляди