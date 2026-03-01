$43.210.00
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 25591 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 39106 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 36269 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 42543 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 46049 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 53165 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 47801 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 50892 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 49328 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
Публікації
Ексклюзиви
Влада Болівії терміново знищує мільйони банкнот після авіакатастрофи військового літака в Ель-Альто

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Уряд Болівії знищує нову національну валюту, що розлетілася над містом після падіння вантажного борту ВПС. Це сталося, щоб запобігти потраплянню грошей у незаконний обіг та дестабілізації фінансового ринку.

Болівійський уряд розпочав масштабну операцію зі збору та знищення нової національної валюти, яка розлетілася над густонаселеним містом після падіння вантажного борту ВПС. Поки рятувальники шукали жертви серед уламків, спецпідрозділи були змушені терміново спалювати грошові знаки безпосередньо на місці аварії, аби запобігти їхньому потраплянню в незаконний обіг. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Поява величезної кількості готівки, що буквально "впала з неба", спровокувала хаос у місті та призвела до сутичок із правоохоронцями. За оцінками віцеміністра внутрішніх справ Ернана Паредеса, на піку заворушень близько 20 000 людей намагалися прорватися крізь оточення, щоб зібрати купюри, попри небезпеку вибухів та пожежі.

Поліція та військові задіяли спецзасоби для розгону натовпу та вже затримали 49 осіб, яких підозрюють у мародерстві та причетності до вандалізму на місці катастрофи.

Заходи безпеки та анулювання втрачених коштів

Наразі район аеропорту Ель-Альто перебуває під посиленою охороною, проте поодинокі групи людей продовжували пошуки банкнот навіть наступного ранку після інциденту.

Центральний банк країни офіційно підтвердив, що всі купюри з цього рейсу не мають юридичної сили, проте влада побоюється, що вони можуть бути використані шахраями для дестабілізації фінансового ринку. Слідчі групи продовжують працювати в зоні падіння, паралельно збираючи залишки пошкодженого вантажу для їх остаточної утилізації під суворим державним контролем.

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Bloomberg