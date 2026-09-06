Виткофф раскрыл детали переговоров с путиным в москве

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры с российским диктатором владимиром путиным в москве завершились «значительным прогрессом». По его словам, американская сторона обсудила с кремлем ряд важных идей, после чего продолжила эту работу уже в Киеве. Об этом Уиткофф заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Владимиром Зеленским, пишет УНН.

Мы достигли значительного прогресса в москве, было много других важных, убедительных идей, которые мы обсуждали там, а теперь в Киеве

В то же время спецпредставитель Трампа подчеркнул, что путь к дипломатическому урегулированию остается сложным. По его словам, сторонам придется пойти на определенные компромиссы и сузить перечень разногласий, которые пока препятствуют достижению договоренностей.

При этом Уиткофф заявил, что американская команда видит необходимые предпосылки для дальнейшего продвижения переговоров.

Мы считаем, что у нас есть все необходимые предпосылки для достижения этой цели. Как сказал Джаред, урегулирование таких вопросов — дело нелегкое, ведь если бы это было просто, это делал бы каждый. Это чрезвычайно сложно. Но мы настроены серьезно, нам это небезразлично, и мы надеемся, что все это приведет к успешному, мирному и дипломатическому урегулированию