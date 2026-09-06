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Віткофф розкрив деталі переговорів із птіним у москві

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

Стів Віткофф заявив про значний прогрес після переговорів із путіним у москві. Він визнав складність домовленостей і потребу в компромісах.

Віткофф розкрив деталі переговорів із птіним у москві

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що переговори з російським диктатором володимиром путіним у москві завершилися "значним прогресом". За його словами, американська сторона обговорила з кремлем низку важливих ідей, після чого продовжила цю роботу вже у Києві. Про це Віткофф заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з Президентом Володимиром Зеленським, пише УНН.

Ми досягли значного прогресу в москві, було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали там, а тепер у Києві

- заявив Віткофф.

Водночас спецпредставник Трампа наголосив, що шлях до дипломатичного врегулювання залишається складним. За його словами, сторонам доведеться піти на певні компроміси та звузити перелік розбіжностей, які поки перешкоджають досягненню домовленостей.

При цьому Віткофф заявив, що американська команда бачить необхідні передумови для подальшого просування переговорів.

Ми вважаємо, що маємо всі необхідні передумови для досягнення цієї мети. Як сказав Джаред, врегулювання таких питань – справа не з легких, адже якби це було просто, це робив би кожен. Це надзвичайно складно. Але ми налаштовані серйозно, нам це небайдуже, і ми сподіваємося, що все це приведе до успішного, мирного та дипломатичного врегулювання

- наголосив Віткофф.

У разі продовження війни взимку Україна розраховує на підтримку США - Зеленський06.09.26, 19:28 • 2436 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Стів Віткофф
Володимир Зеленський
Київ